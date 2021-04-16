Türkiye uçuşlarına sınır getirilmesi Rusya'yı sarstı. Türkiye'de tatil yapma planları suya düşen Ruslar, Moskova yönetiminin kararı gözden geçirmesini talep etti. Başkent Moskova'da yaşayan Ruslar, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığının 15 Nisan-1 Haziran itibarıyla geçici olarak kısıtlanmasını değerlendirdi.
"MAYIS AYLARINDA VAZGEÇİLMEZ ADRESİMİZ TÜRKİYE"
Moskova'da yaşayan Marina adlı Rus vatandaşı,Türkiye uçuşlarına sınır getirilmesine ilişkin, "Tabi ki çok üzüldük. Bütün tanıdıklarım çok üzüldü. Biz Ruslar Türkiye'yi çok seviyoruz. Orada tatil yapmayı çok seviyoruz. Umarım yakında durum düzelir. Mayıs ayını Türkiye'de geçirmek isterdim. Mayıs aylarında vazgeçilmez adresimiz Türkiye'nin eşsiz koyları. Umarız karardan vazgeçilir" ifadelerini kullandı.
"SİDE'YE GİDECEKTİM, OLMADI"
Oksana adlı Rus vatandaşı da "Daha önce Türkiye'de tatil yaptım. Hatta Mayıs ayında da girtmeyi planlandım ancak, ülkemiz Türkiye'ye olan seyahata kısıtlama getirmiş" dedi.Oksana Türkiye'ye seyahat kısıtlaması konusunda geçen hafta uyarı aldıklarını ifade ederek," Aslında geçen hafta Rus turistleri için Türkiye'ye kısıtlama geleceği konusunda uyarı almıştık.