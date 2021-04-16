"KARAR OLUMLU ANCAK, TÜRKİYE'Yİ MERAK EDİYORUM"

Öte yandan kısıtlamaların tam zamanında yapıldığı düşüncesinde olan Dmitriy Aleksandreviç ise, "Bence Türkiye'ye yönelik uçuşların kısıtlanması yerinde bir karardı. Oradaki koronavirüs dalgasının ne kadar ciddi olduğunu duyuyoruz. Bence Türk ve Rus yetkililer doğru bir karar aldı. Türkiye'de hiç tatil yapmadım ama Türkiye'ye giden çok arkadaşım var. Şu an öğrenciyim. Daha sonra mutlaka Türkiye'ye tatile gideceğim. Çünkü Türkiye'yi merak ediyorum" dedi.

533 BİN 200 KİŞİ TUR PAKETİ ALMIŞTI

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye uçuşlarına getirilen kısıtlamanın turizm sektörü için bir şok etkisi yarattığını, yasağın geçerli olduğu dönemde çok sayıda turun satın alındığını ifade etti. Lomidze, yasak döneminde 533 bin 200 kişinin Türkiye'ye gitmeyi planladığını açıklamıştı.