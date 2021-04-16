Kriz büyüyor! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi

Lavrov, "ABD, bu çizgiden devam ederse, ABD'den Rusya'da çalışan diplomat sayısını 300'e düşürmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE VAKIFLARIN ÜLKEMİZDEKİ FAALİYETLERİ KISITLANACAK

ABD'nin bazı Rusya'daki vakıfların faaliyetlerine de değinen Lavrov, "Rusya'nın iç işlerine açık açık müdahale eden Amerikan sivil toplum kuruluşları ve vakıfların ülkemizdeki faaliyetlerini kısıtlayacağız ve durduracağız." dedi.

Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı alındığını anımsatan Lavrov, buna karşı gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya istişareler için daha önce çağrıldığını hatırlatan Lavrov, bu istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.