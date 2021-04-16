Kriz büyüyor! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi

Rusya ABD'nin yaptırım hamlesine misilleme yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile başkent Moskova'da bir araya gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım uygulamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD'NİN HAMLESİNE MİSİLLEME
ABD'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme yönünde karar aldığını anımsatan Lavrov, mütekabiliyet gereği atılacak adımları bildirerek, "Moskova, ABD'li 10 diplomatın Rusya'yı terk etmesini teklif edecek." dedi.
"KISA SÜRELİ SEYAHATLERİ UYGULAMASINA SON VERİLECEK"
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşların çalıştırılmaması yönünde prosedürü başlatacaklarını belirten Lavrov, "ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciklerindeki çalışanların kontrolsüz kısa süreli seyahatleri uygulamasına son verilecek." dedi.
Lavrov, "ABD, bu çizgiden devam ederse, ABD'den Rusya'da çalışan diplomat sayısını 300'e düşürmesini isteyeceğiz." diye konuştu.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE VAKIFLARIN ÜLKEMİZDEKİ FAALİYETLERİ KISITLANACAK
ABD'nin bazı Rusya'daki vakıfların faaliyetlerine de değinen Lavrov, "Rusya'nın iç işlerine açık açık müdahale eden Amerikan sivil toplum kuruluşları ve vakıfların ülkemizdeki faaliyetlerini kısıtlayacağız ve durduracağız." dedi.
Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı alındığını anımsatan Lavrov, buna karşı gerekli adımların atılacağını vurguladı.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya istişareler için daha önce çağrıldığını hatırlatan Lavrov, bu istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.