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    • 16.04.2021 22:18
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    Kriz büyüyor! Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi

    Son dakika haberi... Rusya ve ABD arasında yaşanan krizde yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya ABD'nin yaptırım hamlesine misilleme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların Rusya'da seyahat kurallarını sürekli ihlal etmesi" nedeniyle iki ülke arasında 1992'de imzalanan "Açık Kara" Mutabakat Zaptı'nın feshedildği bildirildi.

    AA
    Rusya'dan yaptırım misillemesi!

    Rusya ABD'nin yaptırım hamlesine misilleme yaptı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile başkent Moskova'da bir araya gelmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım uygulamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

    ABD'NİN HAMLESİNE MİSİLLEME
    ABD'nin 10 Rus diplomatı sınır dışı etme yönünde karar aldığını anımsatan Lavrov, mütekabiliyet gereği atılacak adımları bildirerek, "Moskova, ABD'li 10 diplomatın Rusya'yı terk etmesini teklif edecek." dedi.

    "KISA SÜRELİ SEYAHATLERİ UYGULAMASINA SON VERİLECEK"
    ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşların çalıştırılmaması yönünde prosedürü başlatacaklarını belirten Lavrov, "ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciklerindeki çalışanların kontrolsüz kısa süreli seyahatleri uygulamasına son verilecek." dedi.

    Lavrov, "ABD, bu çizgiden devam ederse, ABD'den Rusya'da çalışan diplomat sayısını 300'e düşürmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

    SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE VAKIFLARIN ÜLKEMİZDEKİ FAALİYETLERİ KISITLANACAK
    ABD'nin bazı Rusya'daki vakıfların faaliyetlerine de değinen Lavrov, "Rusya'nın iç işlerine açık açık müdahale eden Amerikan sivil toplum kuruluşları ve vakıfların ülkemizdeki faaliyetlerini kısıtlayacağız ve durduracağız." dedi.

    Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme kararı alındığını anımsatan Lavrov, buna karşı gerekli adımların atılacağını vurguladı.

    Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya istişareler için daha önce çağrıldığını hatırlatan Lavrov, bu istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.

        Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un ABD'nin Moskova Büyükelçisi John J. Sullivan'ın istişareler için ülkesine dönmesini önerdiğini aktardı.

        RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı alınan kararlar bildirildi.

        Buna göre, mütekabiliyet gereği ABD'li 10 diplomat sınır dışı edilecek ve kısa süreliğine görevlendirilen ABD'li diplomatların sayısı yılda 10'a düşürülecek.

        Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Rusya çalışma yasası çerçevesinde, ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde Rus ve üçüncü ülke vatandaşları çalıştırma uygulaması durdurulacak.

        Karar gereği, "ABD'nin diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların Rusya'da seyahat kurallarını sürekli ihlal etmesi" nedeniyle iki ülke arasında 1992'de imzalanan "Açık Kara" Mutabakat Zaptı feshedildi.

        Ayrıca, ABD Başkanlığı ve devlet kurumlarının kontrolü altında olan vakıf ve derneklerin Rusya'daki faaliyetleri durdurulacak.

        ABD'NİN 8 VATANDAŞINA RUSYA'YA GİRİŞ YASAĞI
        ABD'nin 2 Mart'ta bazı Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, 8 Amerikan vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu belirtildi.

        Bunların arasında, ABD Adalet Bakanı Merrick Brian Garland, Hapishaneler Federal Bürosu Direktörü Michael D. Carvajal, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Nicholas Mayorkas'ın yanı sıra ABD'nin Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Susan Elizabeth Rice, FBI Direktörü Christopher Asher Wray, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Danica Haines, Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Eski CIA Direktörü Robert James Woolsey bulunuyor.

        "ABD İLE GERİLİMİN TIRMANMASINDAN KAÇINMAK İSTİYORUZ"
        ABD'nin, Rusya'ya karşı "düşmanca" eylemlerde bulunduğu ve ikili ilişkileri bozmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Washington, yeni jeopolitik gerçeklerde tek taraflı dayatmalara yer olmadığı gerçeğine katlanmak istemiyor." ifadelerine yer verildi.

        ABD'ye sağduyu gösterme çağrısı yapıldığı açıklamada, "Aksi taktirde Rusya'da ABD'nin temsilciklerinde çalışan sayısı 300'e düşürülecek." denildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu, bizim seçeneğimiz değil. ABD ile gerilimin tırmanmasından kaçınmak istiyoruz. İkili ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki yolları bulmak için Amerikan tarafı ile sakin ve profesyonel diyaloğa hazırız. Ancak gerçek farklıdır. Washington'dan duyduğumuz şeyleri, pratikte farklı görüyoruz. Hiç bir yaptırım dalgasının cezasız kalacağından şüphe olmasın."

        5 POLONYALI DİPLOMATI SINIR DIŞI ETME KARARI
        Polonya'nın da 3 Rus diplomatını sınır dışı etme karar aldığı hatırlatılan açıklamada, "Rusya'dan 5 Polonyalı diplomat sınır dışı edilecek." bilgisi verildi.

        BİDEN'IN 10 RUS DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLECEĞİ AÇIKLAMASI
        ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

        ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıklamıştı.
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