İsrail'de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.
Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021'de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi.
DOĞU AKDENİZ'DE EN GÜÇLÜ TÜRKİYE
Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.