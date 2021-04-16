İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarıyla ilgili, "ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yanlış bir adımdır ve tamamen reddedilmektedir" açıklamasını yaptı.

Hatibzade, "ABD'nin temelsiz iddialarla başka ülkelere yönelik yaptırım bağımlılığı kurumsal bir yaklaşıma dönüşmüş durumda. Hükümetlerin değişmesiyle de bu bakışta bir düzelme olmadı" görüşlerini paylaştı.

ABD VE RUSYA'DAN KARŞILIKLI YAPTIRIM KARARLARI

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirmişti.



