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    • 16.04.2021 23:12
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    • 16.04.2021 23:12
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    'dan ABD'nin Rusya yaptırımlarına tepki: Yanlış bir adımdır

    ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararıyla ilgili 'dan açıklama geldi. Sözcüsü ibzade, ABD'ye tepki göstererek bu adımı 'yanlış' olarak değerlendirdi.

    İran'dan ABD'nin Rusya yaptırımlarına tepki

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ibzade, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarıyla ilgili, "ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yanlış bir adımdır ve tamamen reddedilmektedir" açıklamasını yaptı.

    Hatibzade, "ABD'nin temelsiz iddialarla başka ülkelere yönelik yaptırım bağımlılığı kurumsal bir yaklaşıma dönüşmüş durumda. Hükümetlerin değişmesiyle de bu bakışta bir düzelme olmadı" görüşlerini paylaştı.

    ABD VE RUSYA'DAN KARŞILIKLI YAPTIRIM KARARLARI
    ABD Başkanı , siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

    da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanı da ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirmişti.

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