Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.04.2021 16:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2021 16:56
    ABONE OL

    Başkanı 'dan yeni gaf: 'e Başkan Klutin dedi

    Başkanı ilerlemiş yaşı ve üst üste yaptığı gaflarıyla gündemde. Biden, 'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada  yerine "Başkan Klutin” dedi. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu. Biden daha önce Başkan Yardımcısı 'ten "Başkan" diye bahsetmiş uçağa binerken 3 defa üst üste düşmüş ABD Savunma Bakanı'nın adını unutmuştu.

    DHA
    Joe Biden'ın son gafı

    ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

    "BAŞKAN KLUTİN"
    Bu sefer yanlış telaffuz başına dert oldu. Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Başkan Klutin" dedi.

    Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı," Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

    KENDİSİNİ GAF MAKİNESİ GÖRÜYOR
    Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti.

        Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.

        HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ
        Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Vladimir Putin'e Başkan Klutin dedi