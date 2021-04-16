ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

"BAŞKAN KLUTİN"

Bu sefer yanlış telaffuz başına dert oldu. Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Başkan Klutin" dedi.