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    • 15.04.2021 15:06
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    SON DAKİKA: Yunanistan duyurdu: Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasında görüşme gerçekleşecek

    Son dakika haberi! Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan ile Başkan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.

    DHA
    Yunanistan duyurdu! İlk fırsatta görüşecekler

    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.


    DENDİAS BAŞKAN ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞECEK
    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloni'nin Dendias'ın Başkan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti.


    İLK FIRSATTA GÖRÜŞECEKLER
    Atina'nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni'nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Yunanistan duyurdu: Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasında görüşme gerçekleşecek