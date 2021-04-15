Bilim insanları yeni bir çalışmada, Brezilya'da uluslararası alarmı artıran ölümcül Kovid-19 salgınının arkasındaki P1 varyantının antikorlardan daha iyi kaçmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığını açıkladı.
Araştırmacılar bu durum nedeniyle oriijinal koronavirüsten 2,5 kat daha hızlı bulaşan mutasyonlu virüsün salgının şiddetini artırabileceği konusunda uyardı.
Bununla birlikte, AstraZeneca ve Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşıların, P1 varyantına karşı etkili olduğu kanıtlandı. Türkiye de Sinovac aşıyla kitleleri aşılama yoluna gitmişti.