GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA BENZER DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELDİ

Araştırmanın yazarlarından biri olan ve P1 varyantının ortaya çıktığına inanılan Amazon şehri Manaus'ta çalışan Felipe Naveca, "Virüsün antikorların tepkisinden kaçmak için yarattığı başka bir kaçış mekanizması olduğuna inanıyoruz" dedi. NTV'de yer lan habere göre, Naveca, değişikliklerin daha agresif Güney Afrika varyantında (B.1.351) görülen mutasyonlara benzer göründüğünü ve buna karşı yapılan çalışmaların bazı aşıların etkinliğini önemli ölçüde azalttığını gösterdiğini açıkladı.