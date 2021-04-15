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    • 16.04.2021 06:06
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    • 16.04.2021 06:06
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    SON DAKİKA: 'den alçak saldırı! 'ni havadan vurdular

    Son dakika haberine göre, , 'ndeki hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi. Açıklamada, 'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve 'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

    AA
    İsrail'den alçak saldırı!

    , 'ndeki hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

    Bölgede bulunan AA muhabiri, ordusunun 'ye gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

    İsrail ordusu tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e atılan bir füzeye karşılık savaş uçakları ve helikopterlerin Gazze'yi hedef aldığı belirtildi.

    Açıklamada, Gazze'deki bir cephane imalathanesi, silah sevkiyatında kullanılan bir tünel ve 'a bağlı bir askeri bölgenin hedef alınan yerler olduğu kaydedildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail'den alçak saldırı! Gazze Şeridi'ni havadan vurdular