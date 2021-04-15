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    • 15.04.2021 22:32
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    inde "rıza yaşı" 15 olarak belirlendi

    'da rıza yaşını 15 olarak belirleyen ve bu yaşın altındakilerle nin "" sayılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

    AA
    Fransa'da rıza yaşı 15 olarak belirlendi

    Ülkede tartışmalara yol açan ve üzerinde kısmi değişiklikler yapılan tasarı 23 Mart'ta Senatodan geçtikten sonra te oylamaya sunuldu.

    Oylamada "hayır" ve çekimser oy verilmeyen tasarı parlamentoda 67 "evet" ile onaylandı.

    Senatör Annick Billon tarafından hazırlanan tasarı çocuklara yönelik ve le mücadele etmeyi hedefliyor.

    Tasarıya göre kişiler arasındaki yaş farkı 5'i geçmediği durumda "tecavüz" sayılıyor. Ensest ilişkilerde ise rıza yaşı 18'e çıkarıldı. Bu kurallara uymayanlara 20 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

    Tasarıya göre, 15 yaşındaki küçük çocukları internet üzerinde cinsel ilişkide bulunmaya teşvik edenlere 10 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası verilecek.

    'da yetişkin kişiler arasında yaşanan ensest ilişkiler hakkında herhangi bir yasak bulunmuyor. kanunlarında çocukların kaç yaşından itibaren cinsel anlamda reşit sayıldıklarına ilişkin bir düzenleme yer almıyordu.

    Çocuk hakları savunucuları ve dernekler, bu konuda alt sınırın belirlenmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu.

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    Haberler Dünya Fransa Ulusal Meclisinde "rıza yaşı" 15 olarak belirlendi