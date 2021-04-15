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    • 15.04.2021 11:18
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    Ermeni ve Yunan lobisi Türk düşmanlığından vazgeçmiyor! Bu kez de 'yi hedef aldılar!

    Türk düşmanlığına devam eden 'deki Yunan ve Ermeni lobileri ortak hareket etmeye devam ediyor. Türkiye'nin uzay çalışmalarını hedef alan ve , 5B için skandal iftiraların yer aldığı bir mektup hazırladı. Bu mektup fırlatışın önlenmesini çalışmak için 'na bağlı 'ne gönderildi.

    Türkiye'nin uzay çalışmalarını durdurmak için Türksat 5A'ya karşı kara propaganda yürüten ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi yeniden harekete geçti.

    Türk düşmanlıkları altında ezilen Yunan ve Ermeni örgütler bu kez Türksat 5B'yi hedef aldı.

    TÜRK DÜŞMANLARINDAN ORTAK SENARYO
    Türkiye'nin Azerbaycan'a Karabağ'ı geri kazanması için destek vermesini sindiremeyen Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi önce Elon Musk'u ikna etmeye çalıştı.

        SpaceX firmasına baskı yapmalarına rağmen Musk'un Türkiye ile çalışmaktan vazgeçmemesi üzerine Yunan ve Ermeni örgütler yeni bir strateji izleme kararı aldı.

        ABD BAKANLIĞINA BAĞLI HAVACILIK İDARESİNE MEKTUP
        SpaceX firması ile Elon Musk'ı da ikna edemeyen örgütler yazdıkları iftira dolu mektubu ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi'ne gönderdi.

        Türkiye'nin Türksat 5B uydusunu hedef alan Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin mektubunda 'uydunun tehlikeli bir askeri uygulama' için kullanılacağı iddiasında bulunuldu.
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        Haberler Dünya Ermeni ve Yunan lobisi Türk düşmanlığından vazgeçmiyor! Bu kez de Türksat 5B'yi hedef aldılar!