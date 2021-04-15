Türkiye'nin uzay çalışmalarını durdurmak için Türksat 5A'ya karşı kara propaganda yürüten ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi yeniden harekete geçti.
Türk düşmanlıkları altında ezilen Yunan ve Ermeni örgütler bu kez Türksat 5B'yi hedef aldı.
TÜRK DÜŞMANLARINDAN ORTAK SENARYO
Türkiye'nin Azerbaycan'a Karabağ'ı geri kazanması için destek vermesini sindiremeyen Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi önce Elon Musk'u ikna etmeye çalıştı.