AB bu kez başka bir diplomatik protokol sorunu ile gündeme geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği davet mektubuna, von der Leyen'in Özel Kalem Müdürü'nün cevap yazdığı, bunun protokole aykırı olduğu belirtildi.
Basındaki haberlere göre, Zelenskiy, von der Leyen'i gönderdiği mektupla, 23-24 Ağustos'taki Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamalarına ve Ukrayna'nın bağımsızlığına destek amacıyla ilk kez düzenlenecek "Kırım Platformu" zirve toplantısına davet etti.