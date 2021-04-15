Cevap mektubunun tarihinin Ursula von der Leyen'in Türkiye ve Ürdün'e düzenlediği seyahate rastladığını aktaran Mamer, von der Leyen'in bir mektup yazarak göndereceğini bildirdi. Mamer, AB olarak Ukrayna'ya desteklerini de defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmedeki oturma düzeni ve protokol olayı, AB çevrelerinde günlerce tartışılmıştı.