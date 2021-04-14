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    Uçak yerine tren

    Fransız Parlamentosu, trenle 2.5 saatten az sürede kat edilebilecek mesafedeki iç hat uçuşlarının kaldırılması teklifini kabul etti. İklim krizi ile mücadele için alınan karar, 'da karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

    Uçak yerine tren
    Fransız Parlamentosu, trenle 2.5 saatten az sürede kat edilebilecek mesafedeki iç hat uçuşlarının kaldırılması teklifini kabul etti. İklim krizi ile mücadele için alınan karar, 'da karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

    SIKIYSA KURULAN!
    İtalyan lüks moda markası Versace, ipek bornoz yaptı. Ülkemizde de satışa sunuldu. 41 bin 450 liralık fiyatı ise dudak uçuklattı. Barok desenli bornoza gösterilecek talep merak ediliyor.


    KÜRESEL GENÇLİK AĞI KURACAK
    Yeşilay, ECOSOC () Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu'nda BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için yürüttüğü çalışmaları anlattı. Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Erol, "Sağlıklı yaşamın desteklenmesi için ağ oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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