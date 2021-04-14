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    • 14.04.2021 18:31
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    ve , sının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle kullanımını durdurdu

    ve , 'li ilaç şirketi 'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurdu. İşte ayrıntılar...

    AA
    2 ülke daha ABD'nin aşısının kullanımını durdurdu

    Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyologu Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, nin (AB) ilaç düzenleyicisi nın (EMA), 'un ürettiği nın pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırdığını ve sonuca göre hareket edeceklerini söyledi.

    Tengel, "EMA'nın araştırmasının sonucunu ve ABD'den bilgi bekliyoruz. Bu süre içinde Johnson and Johnson aşısının kullanılmasına ara verdik." ifadelerini kullandı.

    DANİMARKA DA ASKIYA ALDI

    Öte yandan 'nın diğer ülkesi 'nın da Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını askıya aldığı bildirildi.

    nden yapılan açıklamada, EMA'nın araştırmasının sonucuna göre, aşının kullanılıp kullanılmayacağına karar verileceği belirtildi.

    SÜREÇ

    Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 4 Nisan'da Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladığını duyurmuştu.

    Birçok ülke bu aşıyı almayacağını bildirirken 'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımına ara verilmesi çağrısı yapılmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını durdurmuştu.

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