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    • 15.04.2021 01:56
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    ’da Farmakoloji Bölüm Direktörü, sının kullanımının durdurulduğunu açıklarken

    ’da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü , ’a karşı geliştirilen AstraZenaca sının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında .

    İHA

    ve tarafından korona virüse karşı geliştirilen nın gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile , aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu. AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında 'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü .

    Çevrede bulunanlar Erichsen'in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.

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