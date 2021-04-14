Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'in ’un gizli ortağı olduğu ortaya çıktı

    , virüsü fırsata çevirdi! Onlarca aşıdan sonra gözünü ilaç şirketine dikti. Trump’ı iyileştiren antikor kokteylini bulan ’un gizli ortağı olduğu belirlendi.

    'Bill'im adamı

    Bilim insanları, COVİD-19'u bitirmek için çalışmalarına hız verdi. 'li şirketi ise virüse karşı antikor kokteyli geliştirdi. 'dan kullanım onayı bekleyen kokteylin virüse karşı yüzde 81 koruduğu belirlendi. 'nde Prof. , REGEN-COV'un hastalığın diğer insanlara yayılmasını engellediğini söyledi.



    Antikoru öve öve bitiremeyen 'in eylül ayında şirketin yüzde 90'ınını satın aldığı belirlendi. Bu durum " virüsü biliyordu" iddialarını alevlendirdi...



    ABD eski Başkanı Trump, Regeneron şirketinin geliştirdiği antikoru ilk deneyenlerden biriydi. İlaç sayesinde virüsü kısa sürede yenmişti.


    KANSERİ COVİD!
    COVİD-19, milyonlarca insanı hayattan kopardı. İmperial College London'da yapılan çalışma ise heyecan yarattı. Buna göre binden fazla kanser hastasının COVİD-19 virüsü karşısındaki değişimlerine bakıldı. Virüsün kanserli hücreleri küçülttüğü ortaya çıktı! Bu durum, kanser hastaları için yeni bir umut olarak açıklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Bill Gates'in Regeneron’un gizli ortağı olduğu ortaya çıktı