Bilim insanları, COVİD-19'u bitirmek için çalışmalarına hız verdi. ABD'li Regeneron şirketi ise virüse karşı antikor kokteyli geliştirdi. FDA'dan kullanım onayı bekleyen kokteylin virüse karşı yüzde 81 koruduğu belirlendi. Pennsylvania Üniversite Hastanesi'nde Prof. Katharine Bar, REGEN-COV'un hastalığın diğer insanlara yayılmasını engellediğini söyledi.







Antikoru öve öve bitiremeyen Bill Gates'in eylül ayında şirketin yüzde 90'ınını satın aldığı belirlendi. Bu durum "Gates virüsü biliyordu" iddialarını alevlendirdi...







ABD eski Başkanı Trump, Regeneron şirketinin geliştirdiği antikoru ilk deneyenlerden biriydi. İlaç sayesinde virüsü kısa sürede yenmişti.





KANSERİ COVİD!

COVİD-19, milyonlarca insanı hayattan kopardı. İmperial College London'da yapılan çalışma ise heyecan yarattı. Buna göre binden fazla kanser hastasının COVİD-19 virüsü karşısındaki değişimlerine bakıldı. Virüsün kanserli hücreleri küçülttüğü ortaya çıktı! Bu durum, kanser hastaları için yeni bir umut olarak açıklandı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

