Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı telefon görüşmesini "yapıcı" olarak nitelendiren Psaki, "Putin'e, zor da olsa müzakereler yapmamız gerektiğini söyleyen Biden, endişelerini de dile getirmekten geri durmadı. Yaptıklarının bir sonucu olacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Psaki, görüşmede, Rus Muhalif Aleksey Navalnıy meselesinin gündeme gelmediğine dair Rus tarafının açıklamasının anımsatılması üzerine "Biden'ın görüşmesinin detaylarına inmeyeceğim. Ancak Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliği bizim için önemli. Daha önce Ruslara birçok kanaldan bu konudaki görüşümüzü ilettik." diye konuştu.

İRAN KONUSUNDA "DİPLOMATİK İLERLEME" VURGUSU

Psaki, İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotajın kaynağına yönelik herhangi bir yorumdan kaçınırken, "Biz diplomatik görüşmelerin, dolaylı bir yoldan bile olsa en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Yarın Viyana'daki görüşmeler devam edecek. Bunun uzun bir süreç olacağını biliyorum ancak yine de iyiye işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik tartışmalara Biden'ın destek verip vermediğine yönelik soruya "Biden, Washington DC'nin eyalet olmasını destekliyor, önüne bu konuda bir yasa tasarısı gelirse memnuniyetle imzalar." yanıtını verdi.