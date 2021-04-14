Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı başta olmak üzere gündem maddelerini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Joe Biden'ın Afganistan'dan asker çekme takvimini bugün yapacağı konuşma ile açıklayacağını ve bu süreçte ulusal güvenlik ekibiyle iletişim halinde olduğunu vurgulayan Psaki, "Dünyadaki terör tehditleri artık daha dağılmış durumda, dünya çapına yayıldılar. Her şey değişti. 2021'de olanları 2001'deki zihniyet ile yapamayız." ifadesini kullandı.
Psaki, Afganistan'daki durumu NATO müttefikleri ve bölge ülkeleri ile görüştüklerinin altını çizerek, Afganistan'ın yeniden bir terör merkezi olmaması için bölgeyi yakından izlemeye devam edeceklerini aktardı.
Biden'ın Afganistan'dan çekilme noktasında fikrini değiştirip değiştirmeyeceğinin sorusuna Psaki, "Biden, bu kararı müzakereler sonucunda aldı. Tüm zor faktörleri göz önünde bulundurdu. Bugün konuşmasında açıklayacağı takvime bağlı kalacaktır." yanıtını verdi.
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