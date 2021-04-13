Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Sınıra 80 bine yakın asker yığdığı belirtilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıya cevap veren Moskova, 'ABD, Rusya ve Kırım'dan uzay durmalı, 'kazaların' yaşanma olasılığı bir hayli yüksek' ifadelerini kullandı.

RIA'nın geçtiği son dakika gelişmesine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri destek 'Rusya'nın güvenliğine karşı bir meydan okuma' olarak nitelendirildi.

Aynı açıklamada 'Rusya kendi güvenliğini korumak için gereken her şeyi yapacaktır' ifadesi de yer aldı.

NATO: RUSYA ASKERİ YIĞINAĞINA SON VERMELİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna içinde ve sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, bunun Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhakından bu yana en büyük askeri yığınak olduğunu belirterek, son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda birçok Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Stoltenberg, "Rusya'nın askeri yığınağı gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevresindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, provokasyonları bitirmeli ve gerginliği düşürmelidir." dedi.

Rusya'yı uluslararası sorumluluklarına uymaya çağıran Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği sarsılmazdır. Rusya'nın Kırım'ı gayrimeşru ve yasa dışı ilhakını kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'dan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı güçlere destek vermemesini ve Rusya topraklarından güçlerini çekmesini isteyerek, "NATO Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmektedir." diye konuştu.

UKRAYNA: SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ise 'savaş istemiyoruz' çağrısını yineledi. Kuleba, 'Kiev, rusya ile savaş istemiyor, diplomatik çözüm arayaşımızı sürdüreceğiz' dedi.

İNGİLTERE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİYOR

Öte yandan İngiltere, Ukrayna hava sahasına destek vermek amacı ile Romanya'ya savaş jeti konuşlandırma kararı aldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Londra, bölgeye 6 adet 'Typhoon' jeti göndermek için ilk adımı attı.

Rusya devlet televizyonunda ise son gelişmeler ile ilgili 'savaşa ramak kaldı' yorumları yapıldı.

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Donbas bölgesinde 41 bin Kırım'da ise 42 bin Rus askeri bulunuyor.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda bu birliklere 'savaşa hazır olun' emri göndermiş, Rusya Savunma Bakanı ise 'sıfır noktası'ndaki birlikleri denetlemişti.

UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, 'Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti.

Ancak Ukrayna'nın bu çağrısına Moskova'dan olumlu yanıt gelmemiş, Kiev yönetimi Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.

ZELENSKİ'NİN SINIRDA OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLERİ! CNN INTERNATIONAL YAYINLADI

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Zelenski'ye CNN International muhabiri Matthew Chance de eşlik etti ve tarihe geçecek anları yakalama şansına erişmişti.

Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaşırken Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabilecek bir alana geliyor ve o anda Ukrayna Devlet Başkanı CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söylüyor. Saniyeler süren o anlarda ekip zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemeyi başarıyor.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa'nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.

Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.