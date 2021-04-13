NASA hayalet ormanı uzaydan görüntüledi! Bilim insanları şaşkın

Koronavirüs pandemisi dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Ancak gezegenimizi bekleyen daha büyük bir tehlike var; iklim değişikliği!

Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim değişikliği koruma altındaki ormanlık alanların önemli bir kısmını "hayalet ormanlara" dönüştürdü.

Hürriyet'in aktardığı habere göre ABD'li uzmanlar binlerce yapraksız ve kurumuş ağaç ile dolu bu hayalet ormanların, son 30 yılda Kuzey Carolina'nın Timsah Nehri Ulusal Yaban Hayatı Koruma Alanı'nın yüzde 11'ini ele geçirdiğini duyurdu.