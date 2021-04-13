Başbakan Sanchez, "Gelecek 6 yıl içinde İspanya'da 102 reform ve 110 yatırım olacak. Kamu yatırımlarında yaklaşık 70 milyar avroluk bir kaynak aktarılacak ve bu, ülkemizin ekonomik toparlanmasına anında etki edecek." dedi.

Ekonomik kalkınma planının uygulanmaya başlamasından itibaren olumlu etkisinin görüleceğini, GSYH'nin bu yıldan itibaren 2 puan yükseleceğini ve 800 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Sanchez, "İspanyol hükümetinin bir planından bahsetmiyoruz. Bu, ülkenin projesi. İspanya'da son 37 yılın en büyük modernizasyon planından bahsediyoruz." şeklinde konuştu.