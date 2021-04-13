Danimarka’da ilk teravih namazı kılındı

Danimarka'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ülkedeki inanç cemiyetlerine getirilen 7,5 metrekareye bir kişi ve dini ritüellerin en fazla yarım saat içerisinde bitirilmesi kuralı çerçevesinde en fazla 40 kişinin aynı anda namaz kılmasına izin verildiği camide, süre kısıtlaması nedeniyle teravih namazı da 8 rekat olarak eda edildi.

Gündoğar, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde ikinci kez bir ramazana daha girildiğine işaret ederek, üçüncüsünün olmaması temennisinde bulundu.

Camilerin geçen sene salgın döneminde kapalı olduğunu hatırlatan Gündoğar, bu sene Danimarka'da hükümetin aksi bir karar vermemesi durumunda camilerin vakit namazlarının yanı sıra teravih namazlarına da açık olacağını söyledi.

Camiye gelemeyen cemaate, teknolojinin getirdiği faydalardan yararlanarak sosyal medya ve internet ortamından ulaşmaya çalıştıklarına vurgu yapan Gündoğar, DTDV'ye bağlı camilerin imamları tarafından günlük olarak yayınlanacak ilmihal sohbetleri ve mukabele programlarını dijital ortamda vatandaşlara ulaştıracaklarını kaydetti.

Camilerin "virüssüz ortamlar" olduğunu dile getiren Gündoğar, "Camilerimizin ben virüsün yayılmasına neden olan bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de ibadet zamanında yeterince mesafeyi koyuyoruz. Camilerimiz bu anlamda virüssüz ortamlardır diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfının önemli faaliyetlerinden birisinin de sosyal yardım konusu olduğunun ve "İyilik paketi" altında kumanya yardımı yaptıklarının altını çizen Gündoğar, "Her sene olduğu gibi yine bu sene de zekat ve fitre topluyoruz ve bunları da özellikle anavatanımız olmak üzere dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Gündoğar, Danimarka'da toplanan yardımlarla, Ramazan ayında Senegal'de Kur'an kursu ve sağlık ocağı açılacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılın ramazan temasını "Şifa ayı ramazan" olarak belirlediğine işaret eden Gündoğar, "İnşallah gönlümüze bedenlerimize şifa getirir, inşallah şu korona belasından bir an önce de kurtulur, tekrar canlı neşeli camilerimize ve cami ortamına ve faaliyetlerimize döneriz." şeklinde konuştu.