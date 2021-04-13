Başbakan Johnson'a cenaze yasağı!

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip (99), cuma günü hayatını kaybetti. Cenaze törenini 17 Nisan'da Windsor Sarayı'nda yapılacağı belirtildi. Pandemi nedeniyle cenaze töreni için yeni tedbirler getirildi. Buna göre Kraliçe Elizabeth törene katılmasını istediği 30 kişiye, bizzat davetiye gönderdi.

Listeye Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı da ekledi. Ancak Başbakan Boris Johnson'ın üzerini çizdi! Başbakanlık Ofisi krizle ilgili yaptığı açıklamada Johnson'ın kendi isteği ile törene katılmayacağını söyledi. Kraliyet'ten ayrılan ve ABD'de yaşayan Prens Harry ise dedesinin cenazesi için dün Londra'ya gitti. Ailede istenmeyen gelin ilan edilen eşi Meghan Markle ise ABD'de kalmayı tercih etti.