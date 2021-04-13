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    Başbakan Johnson'a cenaze yasağı!

    , eşi ’in cenaze törenine, sınırlı sayıda kişi davet etti. Başbakan Johnson’ın ise liste dışı kaldığı iddia edildi. Törene, 1 yıldır 'dan uzakta bulunan de katılacak. Ancak eşi da törende yer almayacak.

    10 numara çizik!

    İngiltere'de 'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip (99), cuma günü hayatını kaybetti. Cenaze törenini 17 Nisan'da Windsor Sarayı'nda yapılacağı belirtildi. Pandemi nedeniyle cenaze töreni için yeni tedbirler getirildi. Buna göre Kraliçe Elizabeth törene katılmasını istediği 30 kişiye, bizzat davetiye gönderdi.

    Listeye Belediye Başkanı 'ı da ekledi. Ancak Başbakan 'ın üzerini çizdi! Başbakanlık Ofisi krizle ilgili yaptığı açıklamada Johnson'ın kendi isteği ile törene katılmayacağını söyledi. Kraliyet'ten ayrılan ve 'de yaşayan ise dedesinin cenazesi için dün Londra'ya gitti. Ailede istenmeyen gelin ilan edilen eşi Meghan Markle ise ABD'de kalmayı tercih etti.

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    Haberler Dünya Başbakan Johnson'a cenaze yasağı!