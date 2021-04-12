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    • 12.04.2021 12:06
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    • 12.04.2021 12:33
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    'dan flaş mesajı: İlişkileri geliştirmek istiyoruz

    ile arasındaki ikili ilişkilerde normalleşme dönemi sürerken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den önemli bir açıklama geldi. Şukri, "Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz." dedi.

    Mısır'dan flaş Türkiye mesajı

    Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin ile iki tarafın da faydasına olacak diyalog ve uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli olduğunu belirtti.

    Şukri, Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi.

    Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

    Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" kaydetti.

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    "Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli." diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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    Haberler Dünya Mısır'dan flaş Türkiye mesajı: İlişkileri geliştirmek istiyoruz