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    • Dünya
    • 12.04.2021 13:04
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    • 12.04.2021 13:14
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    'nin medya tetikçisi üzerinden emperyalist açlık çekiyor! Tepki çeken haber

    Dünyaca ünlü haber kanalı 'in 'li askerlerin 'dan çekilmesinin kadın haklarının ilerleyişini durduracağına yönelik haberi alay konusu oldu. ABD’li birçok gazeteci ve sosyal medya kullanıcısının dalga geçtiği CNN, savaş propagandası yapmakla eleştirildi. US Navy Veteran ve Martech Zone kurucusu , "Propagandacılar savaşları devam ettirmek için her şeyi yapacaklar" dedi. Bir yorumcu, "Kurumsal basının savaşın sürmesi için propaganda kanadı işlevi görmesi iğrenç" şeklinde konuştu.

    CNN’in Afganistan haberi alay konusu oldu

    Dünyaca ünlü haber kanalı , kadın haklarını öne sürerek birliklerinin 'da tutulmasını savunmasının ardından tepkilerle karşı karşıya.

    Haber kanalının sosyal medya adresinde yayınlanan makalenin manşetinde, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin kadın hakları konusunda ilerlemeyi riske edeceğine dair endişeler artıyor" denildi.

    ABD Başkanı 'in 1 Mayıs'ta geri çekilmenin gerçekleşmeyeceği sinyalleri verdiğini belirten CNN, hemen bir geri çekilmenin kadınlar ve sivil toplum için elde edilen kazanımlar adına bir felaket olacağını öne sürdü.

    ABD'li yazarlar tarafından eleştirilen makale, sosyal medyada alay konusu oldu.

    US Navy Veteran ve Martech Zone kurucusu , "Propagandacılar savaşları devam ettirmek için her şeyi yapacaklar" dedi.

    Bir yorumcu, "Kurumsal basının savaşın sürmesi için propaganda kanadı işlevi görmesi iğrenç" dedi.

    Başka bir yorumcu, "Dünyayı denetlemek ABD'nin sorumluluğu değil, aksi takdirde ABD bitmeyen savaşlara karışacak. Amerikan askerlerinin dünyaya polislik etmek için ölmesini umursamayabilirsiniz, ancak geri kalanımız Amerikan askerlerini önemsiyoruz" diye yazdı.

    ANLAŞMA UYARINCA ÇEKİLMESİ GEREKİYOR
    Yaklaşık 3 bin 500 ABD askeri ve 7 bin kadar askeri şu anda Afganistan'da bulunuyor.

    Geçen yıl ABD ile arasında imzalanan uyarınca askerlerin 1 Mayıs'a kadar ayrılmaları gerekiyordu.

    ABD Başkanı Joe Biden, dün yapılan basın toplantısında 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıklamıştı.

    Taliban , ABD ve bazı NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmeme yönündeki açıklamasının 'işgale devam' anlamına geldiğini belirtmiş, zamanında çekilmezseniz savaşa devam ederiz demişti.

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