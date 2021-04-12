Michel ve von der Leyen, düzenli yaptıkları haftalık istişareler kapsamında 6 Nisan'daki Ankara ziyaretlerinin ardından bu akşam ilk kez baş başa görüşmede bir araya geliyor.
İki liderin bu görüşmede Konsey ile Komisyon arasındaki "iş ilişkisini" geliştirecek bir planı ele alacakları belirtiliyor. Von der Leyen'in özel kalem müdürü tarafından hazırlanan 5 maddelik planın, AB dışına düzenlenen ziyaretlerdeki "AB içindeki güç mücadelesini" ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade ediliyor.
Politico internet sitesinin haberine göre, von der Leyen'in özel kalam müdürü, planı Michel'in özel kalem müdürüne geçen hafta gönderdi. AB Komisyonu yetkilileri, bu planın görüşmede mutlaka ele alınmasını beklediklerini aktardı.
Planın birlikte nasıl daha iyi çalışılacağını ve üçüncü ülkelerin bir daha Brüksel'in güç oyunlarına sahne edilmemesini amaçladığı belirtildi.