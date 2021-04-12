AB Komisyonu yetkilileri, planın ana çizgisinin her iki kurumun ve bunların liderlerinin gelecekte birbirlerinin çıkarlarını üçüncü ülke protokolleri karşısında koruma konusunda bir taahhüt olduğunu ifade etti.

AVRUPA BASINI İKİLİ ARASINDAKİ ÇEKİŞMEYE DİKKATİ ÇEKİYOR

Avrupa basınından olaydan sonra çıkan haber ve yorumlarda iki kurumun lideri arasında bir çekişme olduğu belirtiliyor.