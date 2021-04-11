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    • 11.04.2021 16:03
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    Karadeniz'de ve arasında gerilim tırmanıyor! İşte Putin'in yeni silahı!

    Karadeniz’de ve arasındaki gerilim her geçen gün artıyor Rusya lideri Putin 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemlerini Ukrayna sınırına yığarken, robot tankları da devreye soktu. İşte Putin’in yeni silahı…

    Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırda yer alan Donbas bölgesi ve Kırım nedeniyle yaşanan kriz tırmanmaya devam ediyor. İki ülke de son günlerde sınırdaki askeri kapasitesini artıracak yönde adımlar atarken en kötü senaryoya hazır olunduğu mesajlarını peş peşe vermekten geri kalmıyor.

    Özellikle Rusya, gözdağı niteliğinde mesajlar vermekten ve tehditlerden kaçınmıyor. Geçtiğimiz günlerde 'gerekirse müdahale ederiz' uyarısında bulunan Rusya'dan yeni bir adım geldi.

    SİLAHLARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
    Bir süredir robot tanklar üzerinde çalışan Rusya, Ukrayna ile savaşın eşiğine gelmişken kritik bir adım attı ve silahlardan yeni görüntüler yayınladı.

        Tankların kapasitelerini gözler önüne seren görüntüler devlet kanalı Zvezda tarafından paylaşıldı. Rusya'nın bu adımı, Ukrayna'ya gözdağı olarak yorumlandı.

        Robot tankların kısa sürede envantere girmesi beklenirken, Savunma Bakanı Şoygu, insansız ateş gücünü bu hafta Moskova yakınlarındaki Nakhabino'daki 766. Üretim ve Teknoloji İşletmesi'nde denetledi.

        Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, "Vuruş robotlu ilk birim, beş Uran-9 robotik sistemi veya 20 savaş aracını çalıştırmak için Rus Silahlı Kuvvetleri'nde kurulacak' denildi.

            ANTİ TANK FÜZESİ, LAV SİLAHI...
            Zırhlı kamyonun içinde yer alan operasyon merkezinden kontrol edilen tankın 400 mm otomatik silah, Ataka anti tank füzesi ve bir lav silahına ev sahipliği yaptığı duyuruldu.

            Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana aralıklı olarak devam ediyor.

            Son dönemde sık sık ateşkes ihlalleri yapılırken çatışmalar da şiddetleniyor. Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, dün 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

                Açıklamada, Donbas'ın Pişevika, Avdiyivka ve Zolotoye-3 bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.
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                Haberler Dünya Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor! İşte Putin'in yeni silahı!