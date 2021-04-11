Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırda yer alan Donbas bölgesi ve Kırım nedeniyle yaşanan kriz tırmanmaya devam ediyor. İki ülke de son günlerde sınırdaki askeri kapasitesini artıracak yönde adımlar atarken en kötü senaryoya hazır olunduğu mesajlarını peş peşe vermekten geri kalmıyor.
Özellikle Rusya, gözdağı niteliğinde mesajlar vermekten ve tehditlerden kaçınmıyor. Geçtiğimiz günlerde 'gerekirse müdahale ederiz' uyarısında bulunan Rusya'dan yeni bir adım geldi.
SİLAHLARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
Bir süredir robot tanklar üzerinde çalışan Rusya, Ukrayna ile savaşın eşiğine gelmişken kritik bir adım attı ve silahlardan yeni görüntüler yayınladı.