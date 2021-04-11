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    • Dünya
    • 11.04.2021 23:21
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    • 11.04.2021 23:22
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    Yayın Kuruluşu: 'da nükleer tesisteki kazanın arkasında var

    Son dakika haberi... 'da bulunan 'ndeki elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldi. Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İran'da meydana gelen kazanın arkasında İsrail istihbarat servisi 'ın olduğunu iddia etti.

    'Nükleer kazası'nda Mossad parmağı!

    Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), 'ın eyaletindeki 'nde meydana gelen kazanın arkasında 'ın olduğunu yazdı.

    Natanz Nükleer Tesisi'nde önce elektrik dağıtım ağında meydana gelen bir "kaza" olarak kamuoyuna duyurulan, sonrasında ise "terör eylemi" olduğu yönünde açıklamalar yapılan olaya ilişkin KAN tarafından bir iddia ortaya atıldı.

    ARKASINDA MOSSAD VAR
    KAN'ın istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, olayın arkasında Mossad'ın olduğu ve tesisteki zararın İran'ın açıkladığından büyük olduğu belirtildi.

    Söz konusu zararın, ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesine darbe vurduğu ifade edilen haberde, olayın zamanlamasının da tesadüf olmadığı aktarıldı.

    Haberde, İsrail kabinesinin, İran konusunu ele almak üzere 18 Nisan Pazar günü toplanacağı ve kabine toplantısında İran nükleer anlaşması için yürütülen müzakereler ve bölgede İran'la yaşanan gerilimin görüşüleceği kaydedildi.

    Sözcüsü di, bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.

    İRAN 'TERÖR EYLEMİ' DEMİŞTİ
    İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ise daha sonra yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu.

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    Haberler Dünya İsrail Yayın Kuruluşu: İran'da nükleer tesisteki kazanın arkasında Mossad var