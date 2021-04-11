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    • 11.04.2021 09:25
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    'da nükleer tesiste korkutan kaza

    İsfahan'da bulunan Natanz Nükleer Tesisi'ndeki elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldi. Kaza sonrası yapılan açıklamada kimsenin yaralanmadığı ve herhangi bir kirliliğinin oluşmadığı belirtildi.

    İran'da nükleer tesiste korkutan kaza
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    Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirdi.

    Kemalvendi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında kimsenin yaralanmadığını ve herhangi bir kirliliğinin oluşmadığını belirterek, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

    İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de bir yangın olmuş ve bunun İsrail saldırısı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

    Söz konusu tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

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