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    'in eşi dün 99 yaşında hayatını kaybetti: 8 gün yas ilan edildi

    'in eşi dün 99 yaşında hayatını kaybetti. 8 gün yas ilan edilen ülkede bayraklar yarıya indirildi. Prens Harry, eşi ile 'de yaşamaya başladı. Prens'in "Cenazeye katılmak için elinden geleni yapacağım" dediği ortaya çıktı.

    İngiltere yasta

    Dünya, dün 'ye kilitlendi. Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü 99 yaşında hayatını kaybetti. Prens'in ölüm haberini alan binlerce İngiliz, 'nın önüne akın etti. 74 yıllık hayat arkadaşını kaybeden 'in ise 1 ay devlet görevlerinden izin aldığı belirtildi. Öte yandan Philip'in cenaze töreniyle ilgili detaylar da şekillendi.

    Windsor'daki St. George Kilisesi'nde yapılacak cenazeye COVİD-19 salgını nedeniyle katılım sınırlı olacak. Edinburgh Dükü Prens Philip (Philipos) 10 Haziran 1921'de 'ın adasında dünyaya geldi.

    Babası Yunanistan ve i Andrew, annesi ise Kraliçe Victoria'nın torunu Bettenberg Prensesi Alice'di. Çiftin dört kızı, en küçük çocukları Philip dünyaya geldi. Kızlarının dördü de prensleriyle evlendi.

    Yunanistan Kralı I. George, Prens Philip'in dedesiydi... 50. yıl kutlamalarında suikasta kurban gitti. Yerine Philip'in amcası I. Konstantin geçti.

    TÜRKİYE TATİLİ
    'te su kayağından atlarken böyle görüntülenmişti

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