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    • 10.04.2021 19:21
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    Hangi koronavirüs aşısı daha güvenilir? ve /BioNTech aşılarının yan etki oranları açıklandı

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (tarafından yapılan bir araştırma, 'nın yeni tip koronavirüs aşısının yan etkilerinin, ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan daha fazla olduğunu ortaya koydu. İşte raporla birlikte ortaya çıkan dikkat çeken veriler...

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    Dikkat çeken araştırma! Hangi aşı daha güvenilir?

    CDC tarafından yapılan ve JAMA adlı online dergide yayımlanan araştırmada, 14 Aralık 2020- 28 Şubat 2021 arasında Kovid-19 aşısı olan kişilerde görülen yan etkiler incelendi.



    İlk dozdan sonra Moderna aşısını olanların yüzde 74'ü yan etki görüldüğünü raporlarken, Pfizer/BioNTech aşısını olanların yüzde 65,4'ü yan etki görüldüğünü söyledi.



    MODERNA VE BIONTECH AŞILARI...
    İkinci dozun ardından ise Moderna aşısı olanların yüzde 82'si, Pfizer/BioNTech aşısı olanların ise yüzde 68,6'sı yan etki görüldüğü bildirdi.



        KOLDA AĞRI...
        Öte yandan aşı olan kişilerin bildirdiği yan etkilerin çoğunluğunun kolda ağrı gibi hafif yan etkiler olduğunun da altı çizildi.



        Ayrıca aşıların ikinci dozunun ardından ateş ve üşüme gibi yan etkilerin de daha sık görüldüğü kaydedildi.

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