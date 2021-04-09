Son dakika: Yunan spikerde Milli Muharip Uçak korkusu: Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'da SİHA korkusu giderek derinleşiyor. Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı ile dünyayı esas duruşa geçiren SİHA'lardan sonra geliştirilen Milli Muharip Uçak Sistemi'nden de tedirgin olan Yunanistan korkusunu açık açık ifade etmeye başladı.
Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" ifadelerini kullandı.
Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" dedi.