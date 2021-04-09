Son dakika: Yunan spikerde Milli Muharip Uçak korkusu: Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler

"Türkler yıllardır birçok kategoride ve sınıfta donanımlı insansız hava araçları geliştirdiler. Bu spesifik olan İHA ise pervaneyle çalıştırılmayan bir hava aracı olacak. Bu bir jet İHA uçağı olacak. 2023 yılında operasyonel olacağı tahmin ediliyor."

Türkiye'nin bu platformla Yunan hava savunma sistemlerini imha edeceğini iddia eden Theodoratos, şunları söyledi: