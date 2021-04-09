BİR AY İÇİNDE PARLAMENTOYA SUNULACAK

Hükümet yetkilileri ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için haftada 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini duyurdu. Hükümet kanadından yapılan açıklamada bu değişikliği öneren tasarının bir ay içinde parlamentoya sunulmasının planlandığı belirtildi.