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    • Dünya
    • 09.04.2021 10:57
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    • 09.04.2021 11:44
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    'dan ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için yeni karar! 4 gün çalışma 3 gün tatil modeli konuşuluyor

    Hükümeti, ülkede ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak adına yeni bir adım attı. Hükümet; 5 gün iş, 2 gün tatil yerine 4 gün iş 3 gün tatil modeline geçmeyi konuşuyor.

    Japonya haftada 3 gün tatil yapmayı konuşuyor

    Tüm dünyada çalışkanlıklarıyla bilinen Japonya'da herkesi şaşırtacak bir kararı konuşuyor. Metroda kitap okudukları iş yaptıkları fotoğraflar viral olan Japonlar hafta tatilini bir gün artırmayı planlıyor.

    BİR AY İÇİNDE PARLAMENTOYA SUNULACAK
    Hükümet yetkilileri ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için haftada 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini duyurdu. Hükümet kanadından yapılan açıklamada bu değişikliği öneren tasarının bir ay içinde parlamentoya sunulmasının planlandığı belirtildi.

    3 GÜNÜ SEÇME HAKKI VERİLECEK
    Aynı açıklamada plan yürürlüğe girdiğinde çalışanlara bu üç günü seçme hakkı verileceği bilgisi de yer aldı.

        TURİZMİ HAREKETLENDİRMEYİ HEDEFLİYORLAR
        Hükümet yeni modelin çalışanların verimliliğini artırmasını umuyor. Aynı zamanda pandemi ile sekteye uğrayan turizm sektörünün de artan izin günleri ile canlanabileceği belirtiliyor.

        MICROSOFT JAPONYA'DA DENEMİŞTİ
        ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Japonya'daki çalışanlarıyla 'İş-Yaşam Seçimi Mücadelesi' projesi kapsamında haftada 4 gün mesai yapan çalışanlarına 3 gün tatil hakkı vermişti.

        HAFTADA 3 GÜN TATİL VERİMLİLİĞİ ARTIRDI
        Çalışanlar maaşlarını daha önce 5 gün iş- 2 gün tatil düzeninde olduğu gibi almaya devam etti. Söz konusu proje sonucunda, çalışanların verimliliği %40 artarken, ofis masraflarında tasarruf sağlanmıştı.
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