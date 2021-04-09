Tüm dünyada çalışkanlıklarıyla bilinen Japonya'da herkesi şaşırtacak bir kararı konuşuyor. Metroda kitap okudukları iş yaptıkları fotoğraflar viral olan Japonlar hafta tatilini bir gün artırmayı planlıyor.
BİR AY İÇİNDE PARLAMENTOYA SUNULACAK
Hükümet yetkilileri ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için haftada 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini duyurdu. Hükümet kanadından yapılan açıklamada bu değişikliği öneren tasarının bir ay içinde parlamentoya sunulmasının planlandığı belirtildi.
3 GÜNÜ SEÇME HAKKI VERİLECEK
Aynı açıklamada plan yürürlüğe girdiğinde çalışanlara bu üç günü seçme hakkı verileceği bilgisi de yer aldı.