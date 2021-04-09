İngiltere Savunma Bakanlığından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün başlayan 2 günlük ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Akar'ın iki NATO müttefiki olarak İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki yakın iş birliğini teyiden İngiltere'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarette, Wallace ve Akar'ın, İngiltere ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve DEAŞ'la mücadeleye destek konusunda birlikte ve uluslararası ortaklarla nasıl çalışabileceğini değerlendirdiği aktarılan açıklamada, her iki ülkenin, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olduğu vurgulandı.