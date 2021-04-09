"Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde güvenliğin sürdürülmesinde İngiltere için önemli bir NATO müttefiki ve ortaktır. Uluslarımızın, NATO tatbikatları ve operasyonlarından sanayi iş birliğine kadar bir dizi alandaki güçlü savunma ilişkilerini nasıl daha da geliştirebileceğimiz konusunda verimli görüşmeler yapmak için Bakan Akar'ı İngiltere'de ağırlamaktan mutluluk duydum."