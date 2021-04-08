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    • Dünya
    • 08.04.2021 08:57
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    • 08.04.2021 09:08
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    SON DAKİKA: Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! nükleer torpidoyu test ediyor! 'de tsunami oluşturabilir

    Son dakika haberleri... Uluslararası ajanslar Devlet Başkanı 'in sahillerinde tsunami oluşturacak kadar güçlü olan "Poseidon" isimli nükleer torpidoyu 'nda test etmeye başladığını öne sürdü.

    Dünya alarmda! Rusya'dan flaş hamle
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    Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirildi.

    DÜNYANIN EN BÜYÜK TORPİDOSU
    Haberde, Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde yeni yeraltı tesisleri kurmaya başladığı vurgulandı. Kıyıya yakın buzullar arasında inşa edilen bu tesislerin, "Poseidon" projesi için hazırlandığı iddia edildi. Resmi adı 2M39 olan "Poseidon" dünyanın en büyük torpidosu sayılıyor.

    ABD MENZİLİNDE
    NATO standartlarına göre 'Kanyon' adı verilen bu torpido 10 kiloton gücünde nükleer başlık taşıyabiliyor. Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinden fırlatacağı bu torpidonun ABD kıyılarına rahatlıkla ulaşabileceği düşünülüyor. Nükleer patlamanın yaratacağı tsunami dalgasının New York gibi büyük bir şehri rahatlıkla sular altında bırakabileceği öngörülüyor.

        BÖLGEYE YIĞINAK
        20 metre uzunluğa, 1.8 metre genişliğe ve 100 ton ağırlığa sahip insansız sualtı aracının (İSA) saatte 200 km hıza ulaşabildiği tahmin ediliyor. Kuzey Kutbu bölgesine filo şeklinde MIG-31 avcı ve bombardıman uçaklarıyla Alaska kıyılarını dahi görebilecek erken uyarı radar istasyonları konuşlandıran Rusya'nın, önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgedeki askeri gücünü daha da arttırması bekleniyor.



        YENİ GERİLİM NOKTASI
        Kuzey Kutbu bölgesine kıyısı bulunan Rusya, Kanada, Norveç, Danimarka ve ABD arasında bölgedeki enerji rezervlerinden kaynaklanan hâkimiyet alanı tartışması söz konusu.

        Küresel ısınma ile buzulların erimesi sonucu bölgenin ticaret gemilerine açılması ihtimali de Rusya'nın konuya yaklaşımını etkileyen önemli bir ayrıntı. BM bünyesinde faaliyet yürüten "Uluslararası Deniz Yatağı İdaresi"ne göre Kuzey Kutbu bölgesine kıyısı bulanan ülkeler, kıyılarından itibaren 370 km'lik alanı kendi ekonomik çıkar bölgesi ilan edebiliyor.
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