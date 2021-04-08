Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirildi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK TORPİDOSU
Haberde, Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde yeni yeraltı tesisleri kurmaya başladığı vurgulandı. Kıyıya yakın buzullar arasında inşa edilen bu tesislerin, "Poseidon" projesi için hazırlandığı iddia edildi. Resmi adı 2M39 olan "Poseidon" dünyanın en büyük torpidosu sayılıyor.
ABD MENZİLİNDE
NATO standartlarına göre 'Kanyon' adı verilen bu torpido 10 kiloton gücünde nükleer başlık taşıyabiliyor. Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinden fırlatacağı bu torpidonun ABD kıyılarına rahatlıkla ulaşabileceği düşünülüyor. Nükleer patlamanın yaratacağı tsunami dalgasının New York gibi büyük bir şehri rahatlıkla sular altında bırakabileceği öngörülüyor.