BÖLGEYE YIĞINAK

20 metre uzunluğa, 1.8 metre genişliğe ve 100 ton ağırlığa sahip insansız sualtı aracının (İSA) saatte 200 km hıza ulaşabildiği tahmin ediliyor. Kuzey Kutbu bölgesine filo şeklinde MIG-31 avcı ve bombardıman uçaklarıyla Alaska kıyılarını dahi görebilecek erken uyarı radar istasyonları konuşlandıran Rusya'nın, önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgedeki askeri gücünü daha da arttırması bekleniyor.