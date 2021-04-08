SON DAKİKA: Kovid-19'da yeni tür! Bilim insanları korkunç gerçeği açıkladı: 18 mutasyonun birleşiminden oluşuyor



YENİ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERE DE SAHİP

UFMG'de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, "Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi." dedi.