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    • 09.04.2021 06:19
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    SON DAKİKA: Japon araştırmacılardan Kovid-19 araştırması: varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

    Son dakika haberi! Japon araştırmacılar, yeni tp koronavirüsün (Kovid-19) 'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

    AA
    Japonlar açıkladı! 1,32 kat daha bulaşıcı

    Japon araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

    Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Kovid-19 varyantlarını araştırdı.

    1,32 KAT DAHA BULAŞICI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

    NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Japon araştırmacılardan Kovid-19 araştırması: İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı