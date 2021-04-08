Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 500 artarak 723 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 27 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 16 bin azalışla 3 milyon 734 bin olarak kaydedildi.