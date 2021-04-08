ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
16 BİN KİŞİ ARTTI 744 BİN OLDU
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi artarak 744 bin oldu.
Piyasa beklentilerinin aksine iki haftadır artış gösteren verinin, 680 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
ÖNCEKİ HAFTANIN VERİSİ DE REVİZE EDİLDİ
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 719 binden 728 bine revize edildi.