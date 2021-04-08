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    • 08.04.2021 16:12
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    SON DAKİKA: işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine arttı! 744 bine yükseldi

    'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 744 bine yükseldi.

    AA
    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azalmadı, arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

    16 BİN KİŞİ ARTTI 744 BİN OLDU
    Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi artarak 744 bin oldu.

    Piyasa beklentilerinin aksine iki haftadır artış gösteren verinin, 680 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

    ÖNCEKİ HAFTANIN VERİSİ DE REVİZE EDİLDİ
    İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 719 binden 728 bine revize edildi.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 500 artarak 723 bin 750'ye çıktı.

        Süregelen işsizlik başvuruları da 27 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 16 bin azalışla 3 milyon 734 bin olarak kaydedildi.

        REKOR SEVİYEYE ULAŞTI
        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.
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