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    • 09.04.2021 01:33
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    Dışişleri Bakanı , Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

    BD Dışişleri Balkanı , Kralı II. ullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ürdün ile stratejik ortaklığına bağlılığını yinelediği açıklandı.

    AA
    ABD Dışişleri Bakanı Ürdün Kralı ile görüştü

    Dışişleri Sözcüsü ice yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kral II. ullah'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Price, "Bakan, ABD'nin Ürdün ile stratejik ortaklığa bağlı olduğunu yineledi ve Kral Abdullah'ın Orta Doğu'daki barış ve istikrarı teşvik etmek için yaptığı liderliği takdir etti." ifadelerine yer verdi.

    Sözcü, ABD'nin ile olan uzun dönemli ilişkilerine ve ikili iş birliklerine büyük önem verdiğine dikkati çekti.

    Önceki gün de ABD Başkanı , Kral Abdullah ile telefonda görüşmüştü.

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