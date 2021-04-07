SON DAKİKA: Yunan Başbakan Miçotakis'in küçük düştüğü anlar! Sınır dışı ettiği büyükelçinin ayağına gitti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi egemenliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini korumak için attığı adımların sonuçlarını alıyor. Libya ile imzalanan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırları belli oldu. Bu durumu hazmedemeyen Yunanistan ise çareyi Fransa ve ABD'de arıyor. Sürekli Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına karşı gerilimi yükselten açıklamalar yapan Yunan Başbakan Miçotakis'in son hamlesi ise kendisini oldukça küçük düşürdü.
SINIR DIŞI ETTİĞİ BÜYÜKELÇİNİN AYAĞINA GİTTİ
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesinin Libya ile bozulan ilişkilerini düzeltmek amacıyla, dün Trablus'a giderek geçici yönetimin başkanı Muhammed Menfi ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.
Miçotakis'in bu temasları, Yunanistan'ın 2019'da Türkiye-Libya anlaşmasının imzalanması üzerine, o dönemde Atina'da büyükelçi olan Muhammed Menfi'yi sınır dışı etmiş olması ve meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı silahlı mücadele yürüten darbeci Halife Hafter'e destek vermesi nedeniyle önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.