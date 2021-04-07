SON DAKİKA: Yunan Başbakan Miçotakis'in küçük düştüğü anlar! Sınır dışı ettiği büyükelçinin ayağına gitti

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi egemenliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini korumak için attığı adımların sonuçlarını alıyor. Libya ile imzalanan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sınırları belli oldu. Bu durumu hazmedemeyen Yunanistan ise çareyi Fransa ve ABD'de arıyor. Sürekli Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına karşı gerilimi yükselten açıklamalar yapan Yunan Başbakan Miçotakis'in son hamlesi ise kendisini oldukça küçük düşürdü.