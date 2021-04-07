Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.04.2021 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2021 14:43
    ABONE OL

    SON DAKİKA: DSÖ'den aşı pasaportuyla ilgili flaş açıklama: Yeterli veriye sahip değiliz

    Son dakika haberi! (DSÖ) Sözcüsü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmadıkları mesajını verdi.

    AA
    DHA

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları cevapladı.


    YETERLİ VERİYE SAHİP DEĞİLİZ
    Bazı ülkelerin uluslararası seyahatlerde uygulamaya koymak istediği "aşı pasaportuna" ilişkin soruları cevaplayan Harris, "Aşı pasaportlarında iki büyük sorun var. Şu anda, aşı olmanın başkalarına virüs bulaşmasını engelleyip engellemediğini söyleyecek yeterli veriye sahip değiliz." dedi.

    Harris, "aşı pasaportu" uygulamasındaki ikinci sorunun ise Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz paylaşım olduğunu vurgulayarak, "Birçok ülkede aşılara erişim eksikliği var.

        Dolayısıyla aşıda hakkaniyet sorunu da önemli. Nihayetinde, (aşıların) iletimi (bulaşımı) engelleyip engellemediğini bildiğimizde ve (aşılarda) daha fazla hakkaniyet olduğunda, bu (aşı pasaportu) gelecekte çok önemli olabilecek bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

        SİNOPHARM AŞISININ ACİL KULLANIMINA ONAYIN NİSAN SONUNA KADAR VERİLEBİLİR
        Sözcü Harris, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac ve Sinopharm aşısının acil kullanımına ilişkin onayın nisan sonuna kadar verilebileceğini aktardı.

        Harris, bu aşılara onay verilmesine ilişkin gecikmenin daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.


        DANİMARKA, KORONAVİRÜS PASAPORTU PROGRAMI CORONAPAS'I BAŞLATTI
        Öte yandan Danimarka, dün bazı işletmelerin müşterilere yeniden açılmasını sağlayacak koronavirüs (covid-19) pasaportu programı başlattığını açıkladı. Yetkililer, programın isminin Coronapas olduğunu ve tüm yetişkin nüfusun aşılanması beklenen yaz sonuna kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

        Coronapas programını dün başlatan Danimarka, Avrupa'da koronavirüs (covid-19) pasaportu kullanacak ilk ülke oldu. Yetkililer, zaruri olmayan işletmelerin açılması için uygulamanın başladığını ve aşılanma verilerine göre kademeli olarak diğer işletmeleri de kapsayacağını ifade etti. Coronapas'ı almak için kişilerin; 2 doz aşılanmış olmaları, 12 hafta önce koronavirüs geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde koronavirüs testinin negatif çıkmış olması gerektiği belirtildi.

        AŞILANMA, HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLMA VE NEGATİF TEST
        Danimarka hükümeti programla ilgili hazırladığı açıklamada, "Korona pasaportu, bir vatandaşın aşılanmış olduğunu, daha önce enfekte olmuş (bağışıklık) veya son 72 saat içinde negatif test edilmiş olup olmadığına dair belgeyi gösterir" ifadelerini kullandı. Program, hem mobil cihazlardan uygulama olarak kullanılacak hem de doküman şeklinde kullanılabilecek. Mayıs ayının sonunda, Coronapas uygulaması aşılama, test durumu ve bağışıklık hakkındaki çeşitli bilgileri tek bir kapsamlı çözümde bir araya getirecek.

        PARA CEZASI UYGULANACAK
        Kuaför, güzellik salonları ve sürücü okulları dahil olmak üzere belirli işletmelere, Coronapas ile giriş yapılacağı ve uygulamanın kademeli olarak Mayıs ayı içinde restoranlar gibi diğer işletmeleri de kapsayacağı ifade edildi. Adalet Bakanlığı ise Coronapas'i olmayanları işletmelerine alan işletme sahiplerine, 400 ila 6 bin Euro para cezası uygulanacağını açıkladı. İşletmelerde Coronapas'le açılma kararı, Mayıs ayı içinde nüfusun aşılanma oranına göre restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve sinemaları içerecek şekilde genişletilecek. Coronapas programı, yaz sonuna kadar yürürlükte kalacak ve seyahati şimdilik kapsamayacak.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya SON DAKİKA: DSÖ'den aşı pasaportuyla ilgili flaş açıklama: Yeterli veriye sahip değiliz