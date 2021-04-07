Pekin yönetimi, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye'de rahatsızlığa neden olan sosyal medya paylaşımlarının meşru olduğunu ileri sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin'in Türk Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin, "Türkiye'deki tüm kesimlerin, Çin'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlı tutumuna, terör ve aşırıcılıkla mücadelede attığı adımlara, doğru, makul ve tarafsız şekilde bakmasını umduklarını" belirtti.

TAMAMEN UYGUN

Cao ayrıca Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımı için "tamamen uygun, makul olduğu ve eleştirilemeyeceği" yorumunda bulundu. Türk-Çin stratejik iş birliğinin genel durumunun somut biçimde korunması temennisini dile getirdi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu dün Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bakanlıktaki görüşmede Liu'ya, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımlardaki ifadeler konusunda duyulan rahatsızlık dile getirilmişti.

BÜYÜKELÇİLİĞİN PAYLAŞIMLARI

Büyükelçilik, Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesaplarını etiketleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."

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