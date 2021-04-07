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    • 08.04.2021 01:35
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    ve Ukrayna arasında Donbass gerilimi yükselirken 'dan dikkat çeken hamle!

    Ukrayna ve arasında 'Donbass' gerilimi yaşanırken 'dan dikkat çeken bir hamle geldi. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral , Ukrayna'ya ziyarette bulundu. Peach, Devlet Başkanı ile 'de görüşme yaptı.

    AJANSLAR
    NATO'dan dikkat çeken hamle

    'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapmasının ardından yaşanan gerilim karşılıklı açıklamalarından ardından daha da arttı.

    Ukrayna ve Rusya arasında 'Donbass' gerilimi yaşanırken 'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    ZELENSKKI İLE GÖRÜŞME
    Ukrayna Devlet Başkanı , NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral ile 'de görüştü.

    Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, NATO'ya Rusya'nın artan saldırganlığı karşısındaki desteği nedeniyle teşekkür etti.

    Donbas'ta Aralık 2020'den bu yana saldırılarda artış yaşandığını ve bu nedenle 20'den fazla askerin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin 27 Temmuz 2020'de varılan ateşkese sürekli olarak uyma çağrısı yaptığını vurguladı.

    NATO'DAN AÇIKLAMA
    NATO'dan yapılan açıklamaya göre Peach, ittifakın Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusundaki krizin barışçıl çözümü için kararlılığını takdir ettiğini belirtti.

    Rusya'yı, Donbas'taki ayrılıkçılara verdiği desteği sonlandırmaya ve kuvvetlerini çekmeye çağıran Peach, "Ukrayna, NATO'nun en yakın ve önemli partnerlerinden biridir." ifadesini kullandı.

    UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
    Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile şehrinde görüştü.

    ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

    NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

    Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

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