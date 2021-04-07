Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapmasının ardından yaşanan gerilim karşılıklı açıklamalarından ardından daha da arttı.

Ukrayna ve Rusya arasında 'Donbass' gerilimi yaşanırken NATO'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ZELENSKKI İLE GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile Kiev'de görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, NATO'ya Rusya'nın artan saldırganlığı karşısındaki desteği nedeniyle teşekkür etti.

Donbas'ta Aralık 2020'den bu yana saldırılarda artış yaşandığını ve bu nedenle 20'den fazla askerin öldüğünü hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin 27 Temmuz 2020'de varılan ateşkese sürekli olarak uyma çağrısı yaptığını vurguladı.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO'dan yapılan açıklamaya göre Peach, ittifakın Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusundaki krizin barışçıl çözümü için kararlılığını takdir ettiğini belirtti.

Rusya'yı, Donbas'taki ayrılıkçılara verdiği desteği sonlandırmaya ve kuvvetlerini çekmeye çağıran Peach, "Ukrayna, NATO'nun en yakın ve önemli partnerlerinden biridir." ifadesini kullandı.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN