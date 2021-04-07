Dünya genelinde yan etkileriyle tartışma konusu olan İngiliz AstraZeneca aşısı ile ilgili flaş kararlar alındı.
YAN ETKİLERİNE KAN PIHTILAŞMASI DA EKLENDİ
Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Avrupa İlaç Ajansı, birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen "kan pıhtılaşmasının" eklenmesi gerektiğine karar verdi.
30 YAŞ ALTINA UYGULANMASIN
Ayrıca, Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca aşısının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmaması gerektiğini belirtti.