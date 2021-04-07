Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.04.2021 18:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2021 18:25
    ABONE OL

    ve MHRA'dan flaş aşısı kararı!

    Son dakika haberi... Dünya genelinde yan etkileriyle tartışma konusu olan İngiliz aşısı ile ilgili flaş kararlar alındı. aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen “kan pıhtılaşmasının” eklenmesi gerektiğine karar verdi. Aşıya ilişkin bir flaş karar da 'ndan geldi.

    AJANSLAR
    AstraZeneca aşısı ile ilgili flaş karar!

    Dünya genelinde yan etkileriyle tartışma konusu olan İngiliz AstraZeneca aşısı ile ilgili flaş kararlar alındı.

    YAN ETKİLERİNE KAN PIHTILAŞMASI DA EKLENDİ
    Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

    Avrupa İlaç Ajansı, birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen "kan pıhtılaşmasının" eklenmesi gerektiğine karar verdi.

    30 YAŞ ALTINA UYGULANMASIN
    Ayrıca, Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca aşısının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmaması gerektiğini belirtti.

        ÇOCUKLARDA DENENMESİ DURDURULMUŞTU
        Oxford Üniversitesi, ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, çocuklarda denenmesini durdurdu.

        Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Pediatrik klinik testlerde güvenlik endişesi olmasa da yeni denemeler öncesinde, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), yetişkinlerde bildirilen nadir tromboz/trombositopeni (kan pıhtılaşması) vakalarına ilişkin incelemesi hakkında ek bilgi bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

        BAZI AVRUPA ÜLKELERİ, AŞININ KULLANIMINI YAŞA GÖRE SINIRLANDIRMIŞTI
        Üniversite, şubattaki açıklamasında, 6-17 yaş arası 300 gönüllünün katılacağı denemeler yapacaklarını bildirmişti.

        MHRA, İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 18,1 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı geliştirdiğini ve bunlardan 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğünü duyurmuş, ancak şu anda kan pıhtısı oluşması ile aşı arasında bir bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

        Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Avrupa İlaç Ajansı ve MHRA'dan flaş AstraZeneca aşısı kararı!