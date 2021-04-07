BERLİN'İN EN POPÜLER TAKSİCİSİ

TV'deki bir tartışma programına Demir'in taksisiyle giden Lindner, araçla çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı ve altına "Demir'in yeni şeyleri denediği için saygıyı hak ettiği" notunu düştü. Araca ilginin kendisini şaşırttığını ifade eden Demir, yolda giderken insanların kendisine selam verdiğini ve selektör yaptıklarını hatta diğer taksilerden inerek kendi aracına bindiklerini söylüyor.