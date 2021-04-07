Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 yıldır taksicilikle uğraşan Serkan Demir, özellikle engelli ve grup halindeki kalabalık yolcuları alamadığı için yeni bir arayışa girdi. Hürriyet'in haberine göre; bir kış günü kent merkezinde tekerlekli sandalyedeki bir kadın yolcunun 3 saate yakın taksi beklediğini gören Demir, işini daha düzgün yapabilmek için Londra'nın meşhur taksilerinden sipariş etti.
Siparişini verdiği taksi, üretici şirket olan London Electric Vehicle Company'nin ürettiği 5 bininci araç olunca, şirket CEO'su Jörg Hofmann, Londra'dan Berlin'e gelerek taksiyi Demir'e bizzat kendisi teslim etti.
Yaklaşık 1 aydır Berlin sokaklarında Londra taksisi kullanan Demir'e asıl ününü kazandıran ise Alman partisi FDP'nin genel başkanı Christian Lindner'in sosyal medya paylaşımı oldu.