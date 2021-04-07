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    • 07.04.2021 09:05
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    'da taksicilik yapan Türk Serkan Demir, 'daki taksilerden alınca 'den en çok tercih edilen taksici oldu

    'da taksicilik yapan Türk Serkan Demir, engelli ve grup halindeki kalabalık yolcuları alamadığı için yeni bir arayışa girdi. Demir son olarak bir kış günü kent merkezinde tekerlekli sandalyedeki kadın yolcunun 3 saate yakın taksi beklediğini görünce 'nın en meşhur taksilerinden sipariş etti. Sipariş 5 bininci araç olunca CEO J, Londra'dan 'e gelerek aracı bizzat kendisi teslim etti. Bir aydır Berlin sokaklarında Londra taksisi kullanan Demir'e yolcuları büyük ilgi gösteriyor. Türk taksici yeni aracıyla Berlin'in en meşhur taksicisi oldu.

    Berlin'in en meşhur taksicisi bir Türk! İşte nedeni

    Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 yıldır taksicilikle uğraşan Serkan Demir, özellikle engelli ve grup halindeki kalabalık yolcuları alamadığı için yeni bir arayışa girdi. Hürriyet'in haberine göre; bir kış günü kent merkezinde tekerlekli sandalyedeki bir kadın yolcunun 3 saate yakın taksi beklediğini gören Demir, işini daha düzgün yapabilmek için Londra'nın meşhur taksilerinden sipariş etti.

    Siparişini verdiği taksi, üretici şirket olan London Electric Vehicle Company'nin ürettiği 5 bininci araç olunca, şirket CEO'su Jörg Hofmann, Londra'dan Berlin'e gelerek taksiyi Demir'e bizzat kendisi teslim etti.

    Yaklaşık 1 aydır Berlin sokaklarında Londra taksisi kullanan Demir'e asıl ününü kazandıran ise Alman partisi FDP'nin genel başkanı Christian Lindner'in sosyal medya paylaşımı oldu.

        BERLİN'İN EN POPÜLER TAKSİCİSİ
        TV'deki bir tartışma programına Demir'in taksisiyle giden Lindner, araçla çektiği selfie'yi Instagram hesabından paylaştı ve altına "Demir'in yeni şeyleri denediği için saygıyı hak ettiği" notunu düştü. Araca ilginin kendisini şaşırttığını ifade eden Demir, yolda giderken insanların kendisine selam verdiğini ve selektör yaptıklarını hatta diğer taksilerden inerek kendi aracına bindiklerini söylüyor.
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