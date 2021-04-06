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    • 06.04.2021 09:10
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    Ünlü şarkıcı Akon kendi fütüristik şehrini kuruyor: Herkes kripto para "Akoin" kullanacak

    Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, Senegal'den sonra Uganda'da da fütüristik şehir projesini başlatacağını duyurdu. Şarkıcı, Eylül 2020'de yaptığı tanıtımda Senegal'deki 850 hektarlık arazide gerçekleştirilecek 6 milyar dolarlık projeye 2021'de başlanacağını ilan etmişti.

    AA
    Ünlü şarkıcı kendi şehrini kuruyor!

    Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, Senegal'den sonra Uganda'da da fütüristik şehir projesini başlatacağını duyurdu.


    AKON ŞEHRİ KURACAK
    NBS televizyonunun haberine göre, başkent Kampala'da basına açıklamalarda bulunan Akon, hükümetin kendisine vereceği 260 hektarlık arazide başka bir "Akon şehri" kuracağını açıkladı.

    Projenin 2036 yılında tamamlanacağını belirten Akon, bu şehirde yaşayanların kripto para "Akoin" kullanacağını ifade etti.

    Akon, projeyle Uganda'nın güzelliğini tüm dünyaya gösterme fırsatı elde edeceklerini söyledi.

    Şarkıcı, Eylül 2020'de yaptığı tanıtımda Senegal'deki 850 hektarlık arazide gerçekleştirilecek 6 milyar dolarlık projeye 2021'de başlanacağını ilan etmişti.

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    Haberler Dünya Ünlü şarkıcı Akon kendi fütüristik şehrini kuruyor: Herkes kripto para "Akoin" kullanacak