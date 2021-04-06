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    • 06.04.2021 09:00
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    SON DAKİKA: Putin'in 'gizli planı' deşifre oldu! Arktik bölgesinde dikkat çeken hareketlilik

    Son dakika haberi! 'nın Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı. Yayınlanan görseller ile Moskova'nın bölgedeki askeri varlığını artırdığı ortaya çıktı. Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; , Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.

    Putin'in 'gizli planı' deşifre oldu!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli gündem maddelerinden birisi olan Arktik bölgesi yine gündemde. Geçtiğimiz haftalarda bölgede tatbikat başlatan Rusya, tabiri caizse 3 nükleer denizaltı ile gövde gösterisi yapmıştı.


    Putin bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıklamıştı Şimdi ise Putin yönetiminin Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı.


    Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesindeki askeri varlığını artırdığını gözler önüne serdi.
    Söz konusu görüntüler sayesinde Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Moskova, bölgedeki tesislerine ek gözetleme ve hava savunma unsurları konuşlandırdı.



        BEŞ ÜLKENİN RADARINDA
        Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi.

        Hürriyet'te yer alan haber göre, bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.

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