SON DAKİKA: Putin'in 'gizli planı' deşifre oldu! Arktik bölgesinde dikkat çeken hareketlilik

Hürriyet'te yer alan haber göre, bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.

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