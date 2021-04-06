SON DAKİKA: Myanmar'da ordu kiliseleri bastı! Kanlı darbede can kayıpları 581'e yükseldi

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda toplam can kayıplarının 581'e çıktığı, 2 bin 750 kişinin ise gözaltında tutulduğu kaydedildi.
Darbe karşıtı 463 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.
MYANMAR ORDUSU KACHİN EYALETİNDE KİLİSELERİ BASTI
Öte yandan Myanmar ordusunun, Kachin eyaletinde protestocuları arama gerekçesiyle kiliselere baskın düzenlediği açıklandı.
The Irrawaddy internet sitesinde yer alan habere göre, eyalete bağlı Mohnyin ilçesinde askerler, protestocuların gizlendiğini öne sürerek bazı kiliseleri bastı ve içeride bulunanlara saldırdı.
Askerlerin baskın yaptığı kiliselerin giriş kapılarını kırdığı ve bazı eşyalara zarar verdiği kaydedildi.