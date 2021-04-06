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    • 07.04.2021 06:28
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    SON DAKİKA: Kovid-19 olanlar dikkat: Her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor

    Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

    AA
    Korona olanlar dikkat! 3 kişinde biri...

    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

    Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve 'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

    Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.

    Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

    50 KİŞİDEN BİRİNDE "İSKEMİK İNMESİ" GÖRÜLDÜ
    Kovid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.



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    Kaynak: AA
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