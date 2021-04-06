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    • 06.04.2021 22:51
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    Son dakika! " gemisi ya uğradı"

    Son dakika haberi... 'a ait merkezli Al Arabiya, Kızıldeniz'de 'na ait bir gemisinin ya uğradığını ileri sürdü.

    İHA
    İran gemisi saldırıya uğradı

    'a ait merkezli Al Arabiya kanalı, Kızıldeniz'de 'na bağlı bir gemisinin ya uğradığını iddia etti. İran'ın yarı resmi olan Mehrs Haber Ajansı ise, iddia edilen olayı "Siyonist bir kaynağa" dayandığını ve "doğrulanmamış" haber olarak nitelendirdi.

    Arap basınında yer alan haberlerde, geminin saldırıda "büyük hasar" almış olabileceğini öne sürerken, geminin İsrail tarafından füze ile vurulduğu iddia edildi. Söz konusu geminin Kızıldeniz'in güneyinde ve Eritre ile Yemen'e eşit uzaklıkta bir noktada bulunduğu bildirildi. Her iki ülke de olay hakkında henüz resmi açıklama yapmadı.

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    Öte yandan 25 Mart'ta İsrail'e ait Kanal 12 televizyonu, Umman Körfezi'nde İsrail'e ait yük gemisinin İran tarafından füze ile hedef alındığını bildirmişti. Kanal 12, geminin İsrailli bir işadamına ait olduğunu ve Hindistan'dan Tanzanya'ya doğru yol aldığını bildirmiş, saldırı sonrası gemide hasar meydana geldiğini öne sürmüştü

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    Haberler Dünya Son dakika! "İran gemisi saldırıya uğradı"