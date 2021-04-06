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    • 07.04.2021 01:12
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    Son dakika: 'da rekor can kaybı! Son 24 saatte sebebiyle 4 bin 195 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti.

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    Brezilya'da 24 saatte 4 binden fazla ölü!

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi.

    verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

    SALGININ BAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK ÖLÜM
    Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

    Nüfusu 210 milyonu aşan ülkesi Brezilya, 'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

    Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Son dakika: Brezilya'da rekor can kaybı! Son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 4 bin 195 kişi hayatını kaybetti