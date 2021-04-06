Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Libya arasında ekonomi ve yatırım alanlarında daha fazla iş birliğini hedeflediklerine işaret ederek, "İki ülke arasındaki çıkarlar doğrultusunda diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye ve diplomatik temsiliyeti artırmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Libya Başbakanı, Yunanistan ile enerji, deniz ticareti ve askeri denizcilik eğitimi alanlarındaki tüm anlaşmaların yeniden etkinleştirilmesini umduklarını belirtti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinen Dibeybe, şunları söyledi: